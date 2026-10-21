W Izraelu Nissim Louk, ojciec Shani Louk, która zginęła podczas ataku Hamasu 7 października 2023 roku, ogłosił wycofanie się z wyścigu wyborczego do Knesetu. Zdecydował się poprzeć Ofera Wintera i jego partię Amha Israel, informuje Jerusalem Post.

Poparcie dla partii Wintera

Louk kandydował z ramienia prawicowej partii Or HaShahar, jednak oświadczył, że będzie dalej wspierał kampanię wyborczą Wintera. Wyjaśniając swoją decyzję, wyraził przekonanie o zdolnościach przywódczych byłego oficera Sił Obronnych Izraela oraz jego możliwości realizacji polityki pełnej migracji Palestyńczyków ze Strefy Gazy.

Według Louka jedną z przyczyn poparcia był nowy charakter partii Wintera, która, jak zaznaczył, nie była zaangażowana w wydarzenia z 7 października. Po ataku Hamasu publicznie opowiadał się za zaostrzeniem polityki bezpieczeństwa Izraela oraz migracją Palestyńczyków z Gazy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenie IDF w sprawie osoby uczestniczącej w porwaniu

Oświadczenie Louka padło tego samego dnia, gdy Siły Obronne Izraela poinformowały o wyeliminowaniu Tamera Mohammada Ibrahima az-Zabaki. Według wojska był on członkiem Hamasu, przedostał się do Izraela podczas ataku 7 października i brał udział w porwaniu Shani Louk. IDF oświadczyły, że az-Zabaka zginął w wyniku izraelskiego nalotu w rejonie Dżabaliji na północy Strefy Gazy.

Shani Louk, 22-letnia izraelsko-niemiecka tatuatorka, przebywała na festiwalu muzycznym Nova w pobliżu kibucu Re’im podczas ataku Hamasu. Pod koniec października 2023 roku izraelskie służby medycyny sądowej ustaliły jej śmierć po zidentyfikowaniu fragmentu czaszki. Jej szczątki izraelskie wojsko odzyskało z Gazy w maju 2024 roku, aby pochować je w Izraelu.

Czytaj nas na