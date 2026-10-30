内塔尼亚胡阵营获53个议会席位——《耶路撒冷邮报》

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的阵营在选举最终计票后获得了议会53个席位。反对派阵营获得48个席位，据《耶路撒冷邮报》援引中央选举委员会消息报道。

两个阵营均未获得议会多数所需的61个席位。阿拉伯政党合计获得创纪录的19个席位。周四公布的最终计票结果包括最后清点的双信封选票。

各党席位分配

预计内塔尼亚胡领导的利库德集团将获得27个席位，并继续保持议会最大党团地位。联合妥拉犹太教党和犹太力量党预计各获7席，宗教犹太复国主义党和沙斯党预计各获6席。

反对派阵营包括加迪·艾森科特的“亚沙尔”、纳夫塔利·贝内特的“贝亚哈德”、阿维格多·利伯曼的“以色列是我们的家园”以及亚伊尔·戈兰的“民主党人”。预计“亚沙尔”将获得21席，“贝亚哈德”获12席，“民主党人”获8席，“以色列是我们的家园”获7席。阿拉伯政党联合名单预计将获得11席，拉阿姆预计获得8席。

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谈判与对相关疑虑的核查

以色列总统伊茨哈克·赫尔佐格呼吁政治领导人以开放态度开展组阁谈判，以避免举行新的选举。根据法律，总统在委托某人组建政府之前，必须与议会党团进行磋商。

与此同时，辛贝特正在调查有关可能存在外国资金的疑虑，这些资金可能影响阿拉伯选民群体的投票率。中央选举委员会主席、法官诺姆·索尔伯格指示辛贝特局长大卫·齐尼核查有关外国资金和干预选举的疑虑。同时，委员会表示，投票站投票的完整性得到了维护。

利伯曼重申，他不会与阿拉伯政党或内塔尼亚胡共同加入联合政府。相比之下，戈兰呼吁反对派在阿拉伯政党参与下组建政府。拉阿姆领导人曼苏尔·阿巴斯欢迎开展调查的决定，并表示其政党未参与可能存在的外国资金活动。

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