尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿提出与印度和中国共同建立喜马拉雅气候韧性机制一个月后，当局仍未向邻国提交正式文件。外交部以及农业、森林和环境部正在准备概念说明，并与相关机构进行磋商，《加德满都邮报》报道。

联合国大会上的倡议

沙阿于9月24日在纽约举行的第81届联合国大会上发表演讲时提出了喜马拉雅气候韧性机制的构想。他提议尼泊尔、印度和中国共享卫星数据和专业知识，监测危险的冰川湖，并加强联合预警系统。

该倡议是在8月26日尼泊尔与西藏边境的博特科希地区发生洪灾后宣布的。根据尼泊尔政府的数据，灾害造成1,550人死亡，另有超过5,500人下落不明。物质损失估计为47亿美元。

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印度和中国的立场

新德里尚未正式评论该倡议。但两名前印度外交官向该报表示，印度对信息共享机制持积极态度，尤其是将其用于预警系统；两人熟悉印度当局的相关立场。

中国曾表示总体愿意在气候和灾害风险管理领域开展合作，但未直接支持这一三方机制。9月2日，中国外交部表示，在8月灾难发生后，已向尼泊尔提供卫星图像、水文数据和预警信息。

尼泊尔前内阁秘书兼外交部门负责人尚克尔·达斯·拜拉吉指出，加德满都应在与印度和中国接洽前确定该机制的结构、目标和实际参数。他还警告称，由于涉及西藏以及有关共同河流和冰川的信息交换，该问题可能引发地缘政治争议。

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