В Непале через месяц после предложения премьер-министра Балендры Шаха создать совместный с Индией и Китаем механизм климатической устойчивости Гималаев власти все еще не представили соседям официальный документ. Министерства иностранных дел и сельского хозяйства, лесов и окружающей среды готовят концептуальную записку и консультируются с профильными учреждениями, сообщает Kathmandu Post.

Инициатива на Генассамблее ООН

Шах представил идею Himalayan Climate Resilience Mechanism 24 сентября во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он предложил Непалу, Индии и Китаю обмениваться спутниковыми данными и экспертизой, контролировать опасные ледниковые озера и укреплять совместные системы раннего предупреждения.

Инициативу объявили после наводнения в районе Бхотекоши на границе Непала и Тибета 26 августа. По данным правительства Непала, в результате стихийного бедствия погибли 1 550 человек, а судьба еще более 5 500 оставалась неизвестной. Материальный ущерб оценили в 4,7 млрд долларов.

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Позиции Индии и Китая

Нью-Дели официально не комментировал инициативу. В то же время двое бывших индийских дипломатов, знакомых с подходом властей страны, заявили изданию, что Индия положительно относится к механизму обмена информацией, в частности для систем раннего предупреждения.

Китай выражал общую готовность к сотрудничеству в сфере климата и управления рисками стихийных бедствий, но прямо не поддержал трехсторонний механизм. 2 сентября МИД КНР сообщил, что передал Непалу спутниковые снимки, гидрологические данные и информацию для раннего предупреждения после августовской катастрофы.

Бывший главный секретарь и глава внешнеполитического ведомства Непала Шанкер Дас Байраги отметил, что Катманду следует определить структуру, цели и практические параметры механизма перед обращением к Индии и Китаю. Он также предостерег, что вопрос может вызвать геополитические споры из-за охвата Тибета и обмена информацией об общих реках и ледниках.

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