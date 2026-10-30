W Nepalu, miesiąc po propozycji premiera Balendry Shaha dotyczącej utworzenia wspólnego z Indiami i Chinami mechanizmu odporności klimatycznej Himalajów, władze nadal nie przedstawiły sąsiadom oficjalnego dokumentu. Ministerstwa spraw zagranicznych oraz rolnictwa, lasów i środowiska przygotowują notę koncepcyjną i konsultują się z właściwymi instytucjami, informuje Kathmandu Post.

Inicjatywa na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

Shah przedstawił ideę Himalayan Climate Resilience Mechanism 24 września podczas wystąpienia na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zaproponował, aby Nepal, Indie i Chiny wymieniały dane satelitarne oraz wiedzę ekspercką, monitorowały niebezpieczne jeziora polodowcowe i wzmacniały wspólne systemy wczesnego ostrzegania.

Inicjatywę ogłoszono po powodzi w rejonie Bhotekoshi na granicy Nepalu i Tybetu 26 sierpnia. Według rządu Nepalu w wyniku kataklizmu zginęło 1 550 osób, a los ponad 5 500 kolejnych pozostawał nieznany. Straty materialne oszacowano na 4,7 mld dolarów.

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Stanowiska Indii i Chin

Nowe Delhi oficjalnie nie skomentowało inicjatywy. Jednocześnie dwóch byłych indyjskich dyplomatów, znających podejście władz kraju, powiedziało redakcji, że Indie pozytywnie oceniają mechanizm wymiany informacji, w szczególności na potrzeby systemów wczesnego ostrzegania.

Chiny wyrażały ogólną gotowość do współpracy w dziedzinie klimatu i zarządzania ryzykiem katastrof, lecz nie poparły bezpośrednio trójstronnego mechanizmu. 2 września chińskie MSZ poinformowało, że po sierpniowej katastrofie przekazało Nepalowi zdjęcia satelitarne, dane hydrologiczne i informacje na potrzeby wczesnego ostrzegania.

Były główny sekretarz i szef resortu spraw zagranicznych Nepalu Shanker Das Bairagi zaznaczył, że Katmandu powinno określić strukturę, cele i praktyczne parametry mechanizmu przed zwróceniem się do Indii i Chin. Ostrzegł również, że kwestia może wywołać spory geopolityczne ze względu na objęcie Tybetu oraz wymianę informacji o wspólnych rzekach i lodowcach.

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