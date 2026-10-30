在澳大利亚，12年级毕业生将于11月22日支付75美元进入Schoolies Hub——位于黄金海岸冲浪者天堂海滩的一处围栏娱乐区。此前，持有官方手环的人可在整个庆祝周期间免费进入该区域。

作为试验的售票音乐节

据澳大利亚广播公司新闻报道，昆士兰州政府作为一项试验，允许私营运营商Schoolies.com在Schoolies Hub举办收费音乐节。该州住房与公共工程部表示，首个此类活动旨在丰富活动安排，并有助于规划未来的庆祝活动。

Schoolies Hub于2003年开放，作为毕业生庆祝活动的安全空间。这是一个没有酒精和毒品的围栏区域。不愿购票的人仍可参加滨海大道上的免费活动，其中包括摩天轮；这将成为今年庆祝活动的新项目，并由州政府资助。

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市长提出异议

黄金海岸市长汤姆·泰特告诉澳大利亚广播公司，他不知道这项决定，也不支持向毕业生额外收费。他表示，年轻人已经在住宿上花费了大量资金：七晚住宿的费用最高可达1000美元。市长认为，入场费可能会损害年轻游客对该度假区的友好态度。

Schoolies.com强调，收费音乐节并不意味着将转为对进入该中心收费。运营商表示，在Schoolies Week的另外六个夜晚仍将提供免费娱乐活动；该活动周将从11月21日持续至27日。组织方估计，2025年约有1.2万名毕业生在黄金海岸庆祝，少于2022年的近2万人。

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