В Австралии выпускники 12-х классов 22 ноября будут платить 75 долларов за вход в Schoolies Hub — ограждённую развлекательную зону на пляже Сёрферс-Парадайз на Голд-Косте. Ранее владельцы официальных браслетов могли бесплатно посещать это пространство на протяжении всей недели празднований.

Билетный фестиваль как эксперимент

Как сообщает ABC News, правительство штата Квинсленд в рамках эксперимента разрешило частному оператору Schoolies.com провести в Schoolies Hub платный музыкальный фестиваль. В Департаменте жилищного строительства и общественных работ штата заявили, что первое такое мероприятие должно разнообразить программу и помочь планировать будущие празднования.

Schoolies Hub открыли в 2003 году как безопасное пространство для празднований выпускников. Это ограждённая зона, свободная от алкоголя и наркотиков. Те, кто не захочет покупать билет, получат доступ к бесплатным мероприятиям на набережной Эспланада, в том числе к колесу обозрения, которое станет новинкой нынешних празднований и финансируется правительством штата.

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Возражения мэра

Мэр Голд-Коста Том Тейт заявил ABC, что не знал об этом решении и не поддерживает дополнительную плату для выпускников. По его словам, молодые люди уже тратят значительные суммы на проживание: семь ночей могут стоить до 1000 долларов. Мэр считает, что плата за вход может навредить доброжелательному отношению молодых посетителей к курорту.

В Schoolies.com подчеркнули, что платный фестиваль не означает перехода к взиманию платы за вход в хаб. Бесплатные развлечения, по заявлению оператора, будут доступны в остальные шесть ночей Schoolies Week, которая продлится с 21 по 27 ноября. Организаторы оценивают, что в 2025 году на Голд-Косте праздновали около 12 тысяч выпускников — меньше, чем почти 20 тысяч в 2022 году.

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