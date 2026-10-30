W Australii absolwenci 12. klas 22 listopada zapłacą 75 dolarów za wejście do Schoolies Hub — ogrodzonej strefy rozrywki na plaży Surfers Paradise na Gold Coast. Wcześniej posiadacze oficjalnych opasek mogli bezpłatnie korzystać z tej przestrzeni przez cały tydzień obchodów.

Biletowany festiwal jako eksperyment

Jak informuje ABC News, rząd stanu Queensland w ramach eksperymentu zezwolił prywatnemu operatorowi Schoolies.com na zorganizowanie w Schoolies Hub płatnego festiwalu muzycznego. Stanowy Departament Mieszkalnictwa i Robót Publicznych oświadczył, że pierwsze takie wydarzenie ma urozmaicić program i pomóc w planowaniu przyszłych obchodów.

Schoolies Hub otwarto w 2003 roku jako bezpieczną przestrzeń do świętowania dla absolwentów. Jest to ogrodzona strefa wolna od alkoholu i narkotyków. Osoby, które nie będą chciały kupić biletu, będą miały dostęp do bezpłatnych wydarzeń na nabrzeżu Esplanade, w tym do diabelskiego młyna, który będzie nowością podczas tegorocznych obchodów i jest finansowany przez rząd stanowy.

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Zastrzeżenia burmistrza

Burmistrz Gold Coast Tom Tate powiedział ABC, że nie wiedział o tej decyzji i nie popiera dodatkowej opłaty dla absolwentów. Jak zaznaczył, młodzi ludzie już wydają znaczne kwoty na zakwaterowanie: siedem nocy może kosztować do 1000 dolarów. Burmistrz uważa, że opłata za wstęp może zaszkodzić życzliwemu nastawieniu młodych gości do kurortu.

Schoolies.com podkreśliło, że płatny festiwal nie oznacza przejścia na pobieranie opłat za wejście do hubu. Bezpłatna rozrywka, jak oświadczył operator, będzie dostępna przez pozostałe sześć nocy Schoolies Week, który potrwa od 21 do 27 listopada. Organizatorzy szacują, że w 2025 roku na Gold Coast świętowało około 12 tysięcy absolwentów — mniej niż prawie 20 tysięcy w 2022 roku.

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