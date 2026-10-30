Blok Netanjahu zdobył 53 miejsca w Knesecie — Jerusalem Post

W Izraelu blok premiera Binjamina Netanjahu zdobył 53 miejsca w Knesecie po ostatecznym przeliczeniu głosów w wyborach. Blok opozycyjny uzyskał 48 mandatów, podał Jerusalem Post, powołując się na Centralną Komisję Wyborczą.

Żaden z dwóch bloków nie zdobył 61 miejsc potrzebnych do uzyskania większości w parlamencie. Partie arabskie zdobyły łącznie rekordowe 19 mandatów. Ostateczne wyniki, ogłoszone w czwartek, obejmowały głosy w podwójnych kopertach, które policzono jako ostatnie.

Podział miejsc między partie

Partia Likud Netanjahu ma według oczekiwań zdobyć 27 miejsc i pozostać największą frakcją w Knesecie. Zjednoczony Judaizm Tory i Otzma Jehudit mają otrzymać po siedem mandatów, a partia Religijny Syjonizm i Szas — po sześć.

W skład bloku opozycyjnego wchodzą Jaszara Gadiego Eisenkota, Bejachad Naftalego Bennetta, Nasz Dom Izrael Awigdora Liebermana oraz Demokraci Jaira Golana. Jaszara ma według prognoz zdobyć 21 mandatów, Bejachad — 12, Demokraci — osiem, a Nasz Dom Izrael — siedem. Wspólna lista partii arabskich ma otrzymać 11 miejsc, a Ra’am — osiem.

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Negocjacje i weryfikacja podejrzeń

Prezydent Izraela Icchak Herzog wezwał przywódców politycznych do otwartego podejścia do negocjacji koalicyjnych, aby uniknąć nowych wyborów. Zgodnie z prawem prezydent musi przeprowadzić konsultacje z frakcjami parlamentarnymi, zanim powierzy komuś misję utworzenia rządu.

Równocześnie Szin Bet bada podejrzenia dotyczące możliwego zagranicznego finansowania, które mogło wpłynąć na frekwencję wyborczą w sektorze arabskim. Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, sędzia Noam Solberg, polecił dyrektorowi Szin Bet Dawidowi Ziniemu sprawdzenie podejrzeń dotyczących zagranicznego finansowania i ingerencji w wybory. Jednocześnie komisja oświadczyła, że integralność głosowania w lokalach wyborczych została zachowana.

Lieberman ponownie oświadczył, że nie wejdzie do koalicji ani z partiami arabskimi, ani z Netanjahu. Golan natomiast wezwał opozycję do utworzenia rządu z udziałem partii arabskich. Lider Ra’am Mansur Abbas z zadowoleniem przyjął decyzję o wszczęciu dochodzenia i oświadczył, że jego partia nie była zaangażowana w możliwe zagraniczne finansowanie.

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