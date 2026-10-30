Блок Нетаньяху получил 53 места в Кнессете — Jerusalem Post

В Израиле блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил 53 места в Кнессете по итогам окончательного подсчета голосов на выборах. Оппозиционный блок получил 48 мандатов, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Ни один из двух блоков не набрал 61 место, необходимое для большинства в парламенте. Арабские партии в совокупности получили рекордные 19 мандатов. Окончательный подсчет, объявленный в четверг, включал бюллетени в двойных конвертах, которые подсчитали последними.

Распределение мест между партиями

Партия «Ликуд» Нетаньяху, как ожидается, получит 27 мест и останется крупнейшей фракцией Кнессета. «Объединенный иудаизм Торы» и «Оцма Йегудит» ожидают по семь мандатов, а партия «Религиозный сионизм» и ШАС — по шесть.

В оппозиционный блок входят «Яшар» Гади Айзенкота, «Бе-Яхад» Нафтали Беннета, «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана и «Демократы» Яира Голана. «Яшар», согласно прогнозу, получит 21 мандат, «Бе-Яхад» — 12, «Демократы» — восемь, а «Наш дом Израиль» — семь. Объединенный список арабских партий, как ожидается, получит 11 мест, Раам — восемь.

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Переговоры и проверка подозрений

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал политических лидеров открыто подходить к коалиционным переговорам, чтобы избежать новых выборов. Согласно закону, президент должен провести консультации с парламентскими фракциями, прежде чем поручить кому-либо формирование правительства.

Параллельно Шин-Бет расследует подозрения относительно возможного иностранного финансирования, которое могло влиять на явку избирателей в арабском секторе. Председатель Центральной избирательной комиссии, судья Ноам Сольберг, поручил директору Шин-Бет Давиду Зини проверить подозрения относительно иностранного финансирования и вмешательства в выборы. В то же время комиссия заявила, что целостность голосования на избирательных участках была сохранена.

Либерман повторил, что не войдет в коалицию ни с арабскими партиями, ни с Нетаньяху. Голан, напротив, призвал оппозицию сформировать правительство с участием арабских партий. Глава Раам Мансур Аббас приветствовал решение о расследовании и заявил, что его партия не была причастна к возможному иностранному финансированию.

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