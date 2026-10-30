巴布亚新几内亚干旱影响多达800万人——《卫报》

巴布亚新几内亚一场与厄尔尼诺气候现象有关的严重干旱已影响多达800万人。干旱导致食品和水资源短缺、计划性停电，以及学校和医疗机构运作受扰，《卫报》报道。

一个由教会组织、工会和商界代表组成的联盟称，这一情况是一场国家危机。该联盟表示，目前没有协调一致的计划来保护脆弱社区免受干旱后果的影响。

河流干涸，农作物枯死

自8月以来，该国多个地区的降雨量不足正常水平的四分之一。居民和地方领导人表示，河流和溪流已经干涸，而家庭菜园因缺水而枯萎；这些菜园是许多家庭的主要食物和收入来源。

CARE International驻巴布亚新几内亚人道主义项目经理埃米莉·梅伦表示，在农村高地地区，家庭将饮食减少至每天一餐。她还指出，妇女和女孩不得不花费三到四个小时寻找水和食物，而粮食短缺正在引发家庭之间的当地纠纷。

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在莫罗贝省布洛洛地区，小型河流已经干涸，导致家庭失去饮用、烹饪和洗涤用水。当地居民表示，一些学校和医疗中心每天仅运行半天，部分诊所因缺水已停止接收住院患者。

首都停电

巴布亚新几内亚国家气象局于6月宣布厄尔尼诺开始，当时该国大部分地区已经遭受干旱。该局副局长卡西斯·伊纳佩解释说，温暖热带海水向东移动，使该国失去了惯常降雨，而众多从事自给农业的农民依赖这些降雨。

在首都莫尔兹比港，PNG Power公司在水坝水位下降、导致水力发电量减少后实施计划性停电。该公司警告称，供电中断可能持续长达10个月，同时正调节水坝泄水，以保障城市供水。

总理詹姆斯·马拉佩指示省级和地区当局为长期旱季做好准备。他表示，政府正在考虑通过金融机制支持各地区的灾害应对工作。

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