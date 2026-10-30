ATM为支持约翰内斯堡联合政府提出条件——TimesLIVE

非洲转型运动党（African Transformation Movement，ATM）表示，若没有一项关于城市治理原则和追究政治人物责任机制的书面协议，该党不会支持南非约翰内斯堡的联合政府。ATM市长候选人武约·宗古拉表示，TimesLIVE报道。

宗古拉表示，该党准备在11月4日地方选举后进行谈判，但不会接受没有明确计划来解决城市问题的政治承诺。ATM尚未决定是否准备支持由非洲人国民大会或民主联盟领导的联合政府。

城市五年计划

宗古拉表示，联合协议必须包含未来政府整个五年任期的行动计划。ATM提出的条件包括改善城市财政管理、加强机构能力、解决斯帕扎商店不遵守规定的问题，以及打击侵占建筑物的行为。

该党还坚持优先恢复基本城市服务：稳定的供水和供电、正常运行的街道照明、道路维护以及提升安全水平。宗古拉认为，如果当局展现出履行基本承诺的行动，居民愿意等待更复杂问题得到解决。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

参与联合政府的经验

这名ATM候选人以该党参与联合政府的经验解释了要求书面协议的原因。宗古拉称，此前一名ATM代表曾在约翰内斯堡市长委员会任职约16个月，之后因政治原因被召回。

在莫加莱市，ATM也曾在由民主联盟领导的政府中拥有代表：该党议员丹尼·莫莱费·图帕内于2021年获得住房建设和农村发展事务职务，并于2023年4月在民主联盟市长泰龙·格雷被罢免后出任该市政府市长。

在2021年地方选举中，ATM在全国获得约0.62%的选票。该党将在选举后、待市议会力量分布明朗时，确定其对约翰内斯堡联合政府的最终立场。

关注我们在