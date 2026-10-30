ATM stawia warunki poparcia koalicji w Johannesburgu — TimesLIVE

Partia African Transformation Movement (ATM) nie poprze rządu koalicyjnego w Johannesburgu w RPA bez pisemnego porozumienia dotyczącego zasad zarządzania miastem i mechanizmów rozliczania polityków z odpowiedzialności. Poinformował o tym kandydat ATM na burmistrza Vuyo Zungula, donosi TimesLIVE.

Według Zunguli partia jest gotowa do negocjacji po wyborach lokalnych 4 listopada, jednak nie zgodzi się na polityczne obietnice bez jasnego planu rozwiązania problemów miasta. ATM nie zdecydowała jeszcze, czy jest gotowa poprzeć koalicję kierowaną przez Afrykański Kongres Narodowy czy Sojusz Demokratyczny.

Pięcioletni program dla miasta

Zungula oświadczył, że umowa koalicyjna musi zawierać program działań na całą pięcioletnią kadencję przyszłej administracji. Wśród warunków ATM są poprawa zarządzania finansami miasta, wzmocnienie zdolności instytucjonalnej, przeciwdziałanie nieprzestrzeganiu wymogów przez sklepy spaza oraz walka z przejmowaniem budynków.

Partia nalega także, by w pierwszej kolejności przywrócić podstawowe usługi miejskie: stabilne dostawy wody i energii elektrycznej, działające oświetlenie uliczne, utrzymanie dróg oraz poprawę bezpieczeństwa. Zungula uważa, że mieszkańcy są gotowi czekać na rozwiązanie bardziej złożonych problemów, jeśli władze będą wykazywać realizację podstawowych zobowiązań.

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Doświadczenie udziału w koalicjach

Kandydat ATM wyjaśnił wymóg pisemnych ustaleń doświadczeniem partii w administracjach koalicyjnych. Wcześniej przedstawiciel ATM przez około 16 miesięcy zasiadał w komitecie burmistrza Johannesburga, po czym został odwołany z powodów politycznych, jak twierdzi Zungula.

W mieście Mogale ATM również miała reprezentację w administracji kierowanej przez Sojusz Demokratyczny: radny partii Danny Molefe Tupane otrzymał w 2021 roku tekę ds. budownictwa mieszkaniowego i rozwoju obszarów wiejskich, a w kwietniu 2023 roku został burmistrzem gminy po odwołaniu burmistrza z Sojuszu Demokratycznego, Tyrone’a Graya.

W wyborach lokalnych w 2021 roku ATM uzyskała około 0,62% głosów w skali kraju. Partia określi swoje ostateczne stanowisko w sprawie koalicji w Johannesburgu po wyborach, gdy jasny będzie układ sił w radzie miejskiej.

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