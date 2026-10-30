Партия African Transformation Movement (ATM) не будет поддерживать коалиционное правительство в Йоханнесбурге, ЮАР, без письменного соглашения о принципах управления городом и механизмах ответственности политиков. Об этом заявил кандидат ATM на должность мэра Вуйо Зунгула, сообщает TimesLIVE.

По словам Зунгулы, партия готова к переговорам после местных выборов 4 ноября, однако не согласится на политические обещания без четкого плана решения проблем города. ATM еще не определилась, готова ли она поддержать коалицию во главе с Африканским национальным конгрессом или Демократическим альянсом.

Пятилетняя программа для города

Зунгула заявил, что коалиционное соглашение должно содержать программу действий на весь пятилетний срок работы будущей администрации. Среди условий ATM — улучшение финансового управления городом, укрепление институционального потенциала, устранение несоблюдения требований магазинами спаза и борьба с захватом зданий.

Партия также настаивает на первоочередном восстановлении базовых городских услуг: стабильного водо- и электроснабжения, работы уличного освещения, содержания дорог и повышения безопасности. Зунгула считает, что жители готовы ждать решения более сложных проблем, если власти будут демонстрировать выполнение основных обязательств.

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Опыт участия в коалициях

Кандидат ATM объяснил требование письменных договоренностей опытом партии в коалиционных администрациях. Ранее представитель ATM около 16 месяцев входил в комитет мэра Йоханнесбурга, после чего его отозвали по политическим причинам, как утверждает Зунгула.

В городе Могале ATM также имела представительство в администрации, возглавляемой Демократическим альянсом: советник партии Дэнни Молефи Тупане в 2021 году получил портфель по вопросам жилищного строительства и развития сельских территорий, а в апреле 2023 года стал мэром муниципалитета после отстранения мэра от Демократического альянса Тайрона Грея.

На местных выборах 2021 года ATM набрала около 0,62% голосов по стране. Окончательную позицию по коалиции в Йоханнесбурге партия определит после выборов, когда станет понятным распределение сил в городском совете.

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