BMW在美国启动电动汽车电池生产——InsideEVs

宝马已在美国南卡罗来纳州伍德拉夫的工厂启动Gen6高压电池的量产。该工厂将为六款Neue Klasse电动汽车供应成品电池包，这些车型将在宝马位于斯帕坦堡的美国工厂组装。首款搭载这些电池的车型将是纯电动BMW iX5 SUV。

六款车型的电池

伍德拉夫工厂距离宝马斯帕坦堡工厂约15英里。正如InsideEVs报道，该工厂并不从零开始制造电芯，而是从当地供应商处接收电芯，并将其组装成成品电池包。LG Energy Solution将为宝马在美国的生产供应Gen6圆柱形电芯，而三星SDI将为该公司的欧洲工厂供货。

工厂会检查收到的每个电芯的电压及其他参数。随后，这些电芯被组合起来并连接至冷却系统。宝马表示，在组装过程中，电池包会按照零缺陷政策进行实时监控。

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Cell-to-pack技术

宝马在新一代电池中采用cell-to-pack技术：电芯直接置于电池外壳内，而不是将其组成独立模块。该公司使用硬化泡沫对电芯进行保护。宝马称，这种方式能够在相同体积内放置更多电芯，并提高电动汽车的能量密度和续航里程。

该工厂有300多名员工，生产中使用了250多台机器人和基于人工智能的数字助手。员工在进入生产线前，会在虚拟现实环境中接受操作培训。该设施于2023年9月开工建设，首批设备于2024年9月安装，首批预生产电池于2025年夏季下线。

宝马还表示，在正常运营情况下，该工厂不使用化石燃料，内部工业运输使用氢能。该公司估计，与上一代BMW iX使用的电芯相比，Gen6圆柱形电芯的二氧化碳排放量低28%。

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