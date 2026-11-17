Instagram推出了与亚马逊的集成服务，允许创作者直接在Reels和信息流帖子中添加商品联盟链接。单个Reels最多可标记30件商品，单个帖子最多可标记20件商品。TechCrunch报道。

Reels和帖子中的链接

此前，创作者可以通过Stories、私信以及个人资料中的链接分享亚马逊联盟链接。现在，他们也可以将这些链接添加到Reels视频和信息流帖子中。

Instagram表示，直接放置在创作者Reels和帖子中的商品链接获得的点击量约为其个人资料中链接的两倍。这项新工具旨在为创作者提供更多将商品推荐变现的方式。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

集成将如何运作

有资格使用该功能的创作者可以在Professional Dashboard的变现部分关联Instagram和Amazon Influencer账户。之后，当创作者在内容中标记亚马逊商品时，Instagram将自动添加联盟链接。这些链接将把观看者引导至Amazon Shopping应用。

已关联的联盟计划参与者还将获得商品图片预览。如果创作者将Amazon Associates账户关联至Instagram，联盟归因将自动应用于任何添加的亚马逊商品，包括插入普通商品链接的情况。

在发布帖子或Reels之前，创作者将能够看到每件商品的预估佣金比例。奖励将由亚马逊支付。Instagram表示，添加商品和联盟链接是免费的：该平台不对购买收取佣金或交易费用。

关注我们在