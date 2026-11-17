Instagram uruchomił integrację z Amazon, która umożliwia twórcom dodawanie linków partnerskich do produktów bezpośrednio do Reels i postów w kanale. W jednym Reels można oznaczyć do 30 produktów, a w jednym poście — do 20. Informuje o tym TechCrunch.

Linki w Reels i postach

Wcześniej twórcy mogli udostępniać linki partnerskie Amazon za pośrednictwem Stories, prywatnych wiadomości oraz linków w swoich profilach. Teraz będą mogli dodawać je również do filmów Reels i publikacji w kanale.

Instagram oświadczył, że linki do produktów umieszczane bezpośrednio w Reels i postach twórców uzyskują około dwa razy więcej kliknięć niż linki w ich profilach. Nowe narzędzie ma zapewnić twórcom więcej sposobów na monetyzację rekomendacji produktów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak będzie działać integracja

Twórcy uprawnieni do korzystania z funkcji mogą połączyć konta Instagram i Amazon Influencer w sekcji monetyzacji Professional Dashboard. Następnie Instagram będzie automatycznie dodawać linki partnerskie, gdy twórca oznaczy produkty Amazon w swoich treściach. Linki będą kierować widzów do aplikacji Amazon Shopping.

Połączeni uczestnicy programu partnerskiego otrzymają również podgląd zdjęć produktów. Jeśli twórca połączy z Instagramem konto Amazon Associates, atrybucja partnerska będzie automatycznie stosowana do każdego dodanego produktu Amazon, także w przypadku wstawienia zwykłego linku do produktu.

Przed opublikowaniem postu lub Reels twórcy będą mogli zobaczyć szacunkową stawkę prowizji za każdy produkt. Wynagrodzenia będzie wypłacać Amazon. Według Instagrama dodawanie produktów i linków partnerskich jest bezpłatne: platforma nie pobiera prowizji od zakupów ani opłat transakcyjnych.

Czytaj nas na