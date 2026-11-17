Instagram запустил интеграцию с Amazon, которая позволяет авторам добавлять партнерские ссылки на товары непосредственно в Reels и публикации в ленте. В одном Reels можно отметить до 30 товаров, а в одной публикации — до 20. Об этом сообщает TechCrunch.

Ссылки в Reels и постах

Ранее авторы могли распространять партнерские ссылки Amazon через Stories, личные сообщения и ссылки в своих профилях. Теперь они смогут добавлять их также в видео Reels и публикации в ленте.

В Instagram заявили, что ссылки на товары, размещенные непосредственно в Reels и постах авторов, получают примерно вдвое больше переходов, чем ссылки в их профилях. Новый инструмент должен предоставить авторам больше способов монетизировать рекомендации товаров.

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Как будет работать интеграция

Авторы, имеющие право пользоваться функцией, могут связать аккаунты Instagram и Amazon Influencer в разделе монетизации Professional Dashboard. После этого Instagram будет автоматически добавлять партнерские ссылки, когда автор отмечает товары Amazon в своем контенте. Ссылки будут направлять зрителей в приложение Amazon Shopping.

Подключенные участники партнерской программы также получат предварительный просмотр изображений товаров. Если автор свяжет с Instagram учетную запись Amazon Associates, партнерская атрибуция будет автоматически применяться к любому добавленному товару Amazon, в том числе при вставке обычной ссылки на продукт.

Перед публикацией поста или Reels авторы смогут видеть ориентировочную ставку комиссии за каждый товар. Вознаграждения будет выплачивать Amazon. По данным Instagram, добавление товаров и партнерских ссылок является бесплатным: платформа не взимает комиссию с покупок или транзакционные сборы.

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