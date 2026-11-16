BMW uruchomiło seryjną produkcję wysokonapięciowych baterii Gen6 w zakładzie w Woodruff w stanie Karolina Południowa w USA. Fabryka będzie dostarczać gotowe pakiety akumulatorów dla sześciu elektrycznych samochodów Neue Klasse, które będą montowane w amerykańskim zakładzie BMW w Spartanburgu. Pierwszym modelem, który otrzyma te baterie, będzie elektryczny SUV BMW iX5.

Baterie dla sześciu modeli

Zakład w Woodruff znajduje się około 15 mil od fabryki BMW w Spartanburgu. Jak informuje InsideEVs, zakład nie produkuje ogniw akumulatorowych od podstaw, lecz otrzymuje je od lokalnych dostawców i składa z nich gotowe pakiety baterii. LG Energy Solution będzie dostarczać cylindryczne ogniwa Gen6 do amerykańskiej produkcji BMW, podczas gdy Samsung SDI będzie zaopatrywać europejskie zakłady firmy.

W zakładzie sprawdzane są napięcie i inne parametry każdego otrzymanego ogniwa. Następnie są one łączone i podłączane do systemu chłodzenia. Podczas montażu pakiety baterii są monitorowane w czasie rzeczywistym zgodnie z polityką zerowej liczby wad, deklaruje BMW.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Technologia cell-to-pack

W bateriach nowej generacji BMW stosuje technologię cell-to-pack: ogniwa są umieszczane bezpośrednio w obudowie baterii, a nie formowane w oddzielne moduły. Firma wykorzystuje do ich ochrony utwardzoną piankę. Według BMW takie podejście pozwala umieścić więcej ogniw w tej samej objętości oraz zwiększyć gęstość energii i zasięg samochodu elektrycznego.

W zakładzie pracuje ponad 300 osób, a w produkcji wykorzystywanych jest ponad 250 robotów i cyfrowi asystenci bazujący na sztucznej inteligencji. Przed rozpoczęciem pracy na linii montażowej pracownicy przechodzą szkolenie z operacji w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Budowa zakładu rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku, pierwsze urządzenia zainstalowano we wrześniu 2024 roku, a latem 2025 roku z linii montażowej zjechały pierwsze przedseryjne baterie.

BMW oświadczyło również, że przy normalnej pracy zakład nie wykorzystuje paliw kopalnych, a wewnętrzny transport przemysłowy działa na wodorze. Według szacunków firmy cylindryczne ogniwa Gen6 mają o 28% niższą emisję dwutlenku węgla w porównaniu z ogniwami stosowanymi w poprzednim BMW iX.

Czytaj nas na