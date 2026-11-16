BMW запустила серийное производство высоковольтных батарей Gen6 на предприятии в Вудраффе, штат Южная Каролина, США. Завод будет поставлять готовые аккумуляторные блоки для шести электромобилей Neue Klasse, которые будут собирать на американском предприятии BMW в Спартанберге. Первой моделью, которая получит эти батареи, станет электрический SUV BMW iX5.

Батареи для шести моделей

Предприятие в Вудраффе расположено примерно в 15 милях от завода BMW в Спартанберге. Как сообщает InsideEVs, завод не производит аккумуляторные элементы с нуля, а получает их от местных поставщиков и собирает в готовые батарейные блоки. Цилиндрические элементы Gen6 для американского производства BMW будет поставлять LG Energy Solution, тогда как Samsung SDI будет обеспечивать европейские заводы компании.

На предприятии проверяют напряжение и другие параметры каждого полученного элемента. После этого их объединяют и подключают к системе охлаждения. Во время сборки батарейные блоки контролируют в режиме реального времени в соответствии с политикой нулевого дефекта, заявляет BMW.

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Технология cell-to-pack

В батареях нового поколения BMW применяет технологию cell-to-pack: элементы размещают непосредственно в корпусе батареи, а не формируют из них отдельные модули. Компания использует для их защиты затвердевшую пену. По данным BMW, такой подход позволяет разместить больше элементов в том же объёме и повысить плотность энергии и запас хода электромобиля.

На заводе работают более 300 человек, а в производстве задействованы более 250 роботов и цифровые помощники на основе искусственного интеллекта. Перед выходом на конвейер сотрудники проходят обучение операциям в среде виртуальной реальности. Строительство предприятия началось в сентябре 2023 года, первое оборудование установили в сентябре 2024 года, а летом 2025 года с конвейера сошли первые предсерийные батареи.

BMW также заявила, что при обычной работе завод не использует ископаемое топливо, а внутренний промышленный транспорт работает на водороде. По оценке компании, цилиндрические элементы Gen6 имеют на 28% меньшие выбросы углекислого газа по сравнению с элементами, которые применялись в предыдущем BMW iX.

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