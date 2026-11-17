Google dodało 66 regionalnych dialektów do funkcji głosowych Gemini w aplikacjach na Androida i iOS. Ustawienia mają pomóc asystentowi brzmieć bliżej lokalnych cech językowych użytkowników w różnych krajach, informuje Engadget.

Akcenty dla różnych regionów

W szczególności w Wielkiej Brytanii użytkownicy mogą wybrać głos z akcentem geordie, scouse lub birmingham. Lista obejmuje także warianty szkocki, walijski i północnoirlandzki oraz wielokulturową angielszczyznę londyńską.

Google dodało również odrębne regionalne warianty głosów dla Indii, Brazylii, Indonezji i Korei. Firma wcześniej zapowiedziała tę funkcję podczas konferencji Google I/O.

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Jak będą działać głosy

Google oświadczyło, że współpracowało z rodzimymi użytkownikami odpowiednich wariantów językowych, aby głosy były autentyczne i zrozumiałe, a nie przesadzone lub stereotypowe. Firma zaznaczyła, że Gemini nie będzie wypełniać odpowiedzi slangiem, lecz powinno brzmieć bardziej jak lokalny rozmówca.

Nowe głosy można włączyć w ustawieniach głosu w aplikacji Gemini lub za pośrednictwem menu z trzema kropkami. Google proponuje sprawdzić cechy wybranego głosu, prosząc Gemini o polecenie lokalnego jedzenia.

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