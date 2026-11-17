Google добавила 66 региональных диалектов к голосовым возможностям Gemini в приложениях для Android и iOS. Настройки должны помочь ассистенту звучать ближе к местным языковым особенностям пользователей в разных странах, сообщает Engadget.

Акценты для разных регионов

В частности, в Великобритании пользователи могут выбрать голос с джорди, скаузским или бирмингемским акцентом. В список также вошли шотландский, валлийский, североирландский варианты и мультикультурный лондонский английский.

Отдельные региональные варианты голосов Google также добавила для Индии, Бразилии, Индонезии и Кореи. Компания ранее анонсировала эту функцию во время конференции Google I/O.

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Как будут работать голоса

Google заявила, что работала с носителями соответствующих языковых вариантов, чтобы голоса были аутентичными и понятными, а не преувеличенными или стереотипными. В компании отметили, что Gemini не будет наполнять ответы сленгом, а вместо этого должен звучать больше как местный собеседник.

Включить новые голоса можно в настройках голоса в приложении Gemini или через меню с тремя точками. Google предлагает проверить особенности выбранного голоса, попросив Gemini порекомендовать местную еду.

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