在美国，大型投资公司正在加大对露天工业设备存放场地的投资。Brookfield今年早些时候斥资12亿美元收购Peakstone Realty Trust；该交易于5月完成。这笔交易使该公司获得了一个由70多处工业地产组成的投资组合，其中大多数为设备存放场地。据CNBC报道。

这类设施被业内称为industrial outdoor storage，即IOS，用于停放推土机、卡车及其他大型设备。Brookfield认为这一细分领域是供应链的重要组成部分，并计划提升这类资产的质量和效率。随着人工智能基础设施的发展，对重型设备的需求也在增长。

租金几乎翻倍

根据Newmark Research和此类设施的所有者Alterra IOS的数据，从2020年到今年第三季度，美国八个主要市场的IOS租金平均上涨103.5%，接近每可用英亩每月1.1万美元。同期，传统工业场所，包括有顶仓库，租金上涨了66%。

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租金涨幅最大的是巴尔的摩，为204%；休斯敦为159%；诺福克为148%。Alterra IOS评估认为，这一走势与基础设施和能源行业的活动关系最为密切。地块价值还受到靠近海港、铁路和高速公路的影响。

大型基金的兴趣

Blackstone在这一细分领域的活跃主要体现为贷款方：其房地产债务融资部门向IOS所有者提供了六笔贷款，总额超过11亿美元。尤其是在6月，Alterra IOS获得了2.44亿美元贷款，用于收购37处物业。

业内人士指出，市场仍然较为分散：很大一部分场地属于小型业主和本地公司。面积在3至5英亩之间的地块可能对私人投资者而言是可获得的，但对于此类交易，分区规划、当地租户需求以及空置风险至关重要。据NAI Hiffman估计，芝加哥的IOS空置率低于3%。

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