Brookfield витратила $1,2 млрд на викуп Peakstone Realty Trust — CNBC Top News

У США великі інвестиційні компанії нарощують вкладення у майданчики для зберігання промислової техніки просто неба. Brookfield раніше цього року витратила $1,2 млрд на викуп Peakstone Realty Trust; угоду завершили у травні. Вона дала компанії портфель із понад 70 промислових об’єктів, більшість із яких становлять майданчики для зберігання техніки. Про це повідомляє CNBC.

Такі об’єкти, які галузь називає industrial outdoor storage, або IOS, використовують для розміщення бульдозерів, вантажівок та іншого великого обладнання. У Brookfield вважають цей сегмент важливою частиною ланцюгів постачання та розраховують підвищити якість і ефективність таких активів. Попит на важку техніку також зростає на тлі розвитку інфраструктури для штучного інтелекту.

Оренда майже подвоїлася

За даними Newmark Research та власника таких об’єктів Alterra IOS, з 2020 року до третього кварталу цього року орендна плата за IOS на восьми великих ринках США зросла в середньому на 103,5% — майже до $11 тис. на місяць за придатний для використання акр. Для традиційних промислових приміщень, зокрема критих складів, зростання за цей період становило 66%.

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Найбільше зростання орендних ставок зафіксували в Балтиморі — 204%, Х’юстоні — 159% та Норфолку — 148%. За оцінкою Alterra IOS, динаміка найтісніше пов’язана з активністю в інфраструктурному та енергетичному секторах. На вартість ділянок також впливає близькість до морських портів, залізниць і автомагістралей.

Інтерес великих фондів

Blackstone активізувалася в цьому сегменті переважно як кредитор: її підрозділ із боргового фінансування нерухомості надав шість кредитів власникам IOS загалом більш як на $1,1 млрд. Зокрема, у червні Alterra IOS отримала кредит на $244 млн для придбання 37 об’єктів.

Представники галузі зазначають, що ринок досі залишається фрагментованим: значна частина майданчиків належить невеликим власникам і місцевим компаніям. Ділянки площею від трьох до п’яти акрів можуть бути доступними для приватних інвесторів, однак для таких угод критичними є зонування, місцевий попит орендарів і ризик простою. У Чикаго, за оцінкою NAI Hiffman, рівень вакантності IOS становить менш як 3%.

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