В США крупные инвестиционные компании наращивают вложения в площадки для хранения промышленной техники под открытым небом. Brookfield ранее в этом году потратила $1,2 млрд на выкуп Peakstone Realty Trust; сделку завершили в мае. Она дала компании портфель из более чем 70 промышленных объектов, большинство из которых составляют площадки для хранения техники. Об этом сообщает CNBC.

Такие объекты, которые отрасль называет industrial outdoor storage, или IOS, используют для размещения бульдозеров, грузовиков и другого крупного оборудования. В Brookfield считают этот сегмент важной частью цепочек поставок и рассчитывают повысить качество и эффективность таких активов. Спрос на тяжелую технику также растет на фоне развития инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Аренда почти удвоилась

По данным Newmark Research и владельца таких объектов Alterra IOS, с 2020 года по третий квартал этого года арендная плата за IOS на восьми крупных рынках США выросла в среднем на 103,5% — почти до $11 тыс. в месяц за пригодный для использования акр. Для традиционных промышленных помещений, в частности крытых складов, рост за этот период составил 66%.

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Наибольший рост арендных ставок зафиксировали в Балтиморе — 204%, Хьюстоне — 159% и Норфолке — 148%. По оценке Alterra IOS, динамика наиболее тесно связана с активностью в инфраструктурном и энергетическом секторах. На стоимость участков также влияет близость к морским портам, железным дорогам и автомагистралям.

Интерес крупных фондов

Blackstone активизировалась в этом сегменте преимущественно как кредитор: ее подразделение долгового финансирования недвижимости предоставило шесть кредитов владельцам IOS на общую сумму более $1,1 млрд. В частности, в июне Alterra IOS получила кредит на $244 млн для приобретения 37 объектов.

Представители отрасли отмечают, что рынок по-прежнему остается фрагментированным: значительная часть площадок принадлежит небольшим владельцам и местным компаниям. Участки площадью от трех до пяти акров могут быть доступны частным инвесторам, однако для таких сделок критически важны зонирование, местный спрос арендаторов и риск простоя. В Чикаго, по оценке NAI Hiffman, уровень вакантности IOS составляет менее 3%.

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