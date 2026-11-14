W USA duże firmy inwestycyjne zwiększają inwestycje w place do przechowywania sprzętu przemysłowego na otwartej przestrzeni. Brookfield wydał wcześniej w tym roku 1,2 mld dolarów na wykup Peakstone Realty Trust; transakcję sfinalizowano w maju. Dała ona firmie portfel ponad 70 nieruchomości przemysłowych, z których większość stanowią place do przechowywania sprzętu. Poinformowała o tym CNBC.

Takie obiekty, które branża nazywa industrial outdoor storage, czyli IOS, są wykorzystywane do przechowywania buldożerów, ciężarówek i innego dużego sprzętu. W Brookfield uważają ten segment za ważną część łańcuchów dostaw i liczą na poprawę jakości oraz efektywności takich aktywów. Popyt na ciężki sprzęt rośnie również wraz z rozwojem infrastruktury dla sztucznej inteligencji.

Czynsze niemal się podwoiły

Według Newmark Research oraz Alterra IOS, właściciela takich obiektów, od 2020 roku do trzeciego kwartału tego roku czynsze za IOS na ośmiu dużych rynkach USA wzrosły średnio o 103,5% — do niemal 11 tys. dolarów miesięcznie za akr nadający się do użytkowania. W przypadku tradycyjnych obiektów przemysłowych, w tym zadaszonych magazynów, wzrost w tym okresie wyniósł 66%.

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Największy wzrost stawek czynszu odnotowano w Baltimore — 204%, Houston — 159% oraz Norfolk — 148%. Według Alterra IOS dynamika jest najściślej związana z aktywnością w sektorach infrastruktury i energetyki. Na wartość działek wpływa również bliskość portów morskich, kolei i autostrad.

Zainteresowanie dużych funduszy

Blackstone uaktywnił się w tym segmencie głównie jako kredytodawca: jego dział finansowania dłużnego nieruchomości udzielił sześciu kredytów właścicielom IOS na łączną kwotę ponad 1,1 mld dolarów. W szczególności w czerwcu Alterra IOS otrzymała kredyt w wysokości 244 mln dolarów na zakup 37 obiektów.

Przedstawiciele branży zaznaczają, że rynek nadal pozostaje rozdrobniony: znaczna część placów należy do małych właścicieli i lokalnych firm. Działki o powierzchni od trzech do pięciu akrów mogą być dostępne dla prywatnych inwestorów, jednak w takich transakcjach kluczowe są kwestie zagospodarowania przestrzennego, lokalny popyt najemców i ryzyko pustostanów. W Chicago, według szacunków NAI Hiffman, wskaźnik pustostanów IOS wynosi mniej niż 3%.

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