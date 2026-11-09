危地马拉政党Creo在该国首都举行的全国代表大会上，提名米斯科市市长内托·布兰为该党参加2027年大选的总统候选人。其竞选搭档中的副总统候选人为莱昂内尔·罗德里格斯·萨马约阿，他曾任米斯科市议员。《The Rio Times》报道。

Creo的提名

Creo是Compromiso, Renovación y Orden党的简称。该党还在大会上宣布了全国名单中的国会议员候选人以及中美洲议会议员候选人。

布兰执掌米斯科约十年，该市是危地马拉城附近的一座大城市。这将是他首次参加总统竞选。据该媒体报道，他必须辞去市长职务才能参选。

登记与选举日程

布兰的候选资格仍须由危地马拉最高选举法庭登记。他预计将在2027年1月完成登记。候选人要参加选举，必须持有总审计长办公室这一国家审计机构出具的证明。

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选举机构的初步日程规定，将于2027年1月22日正式宣布选举，并于3月29日启动竞选活动。第一轮投票暂定于6月27日举行，如有第二轮投票，则定于2027年8月22日举行。日期的最终批准取决于正式法令。

候选人的承诺

布兰在竞选中将道路和安全列为优先事项。他承诺动员全体军队巡逻街道，并打击危害小企业的犯罪组织。布兰还表示，打算请求萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔协助，将危地马拉最危险的罪犯送往最高安全级别监狱。

选举获胜者将接替总统贝尔纳多·阿雷瓦洛，其任期将于2028年1月届满。

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