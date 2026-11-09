Gwatemalska partia Creo na krajowym zgromadzeniu w stolicy państwa nominowała burmistrza miasta Mixco Neto Brana na swojego kandydata na prezydenta w wyborach powszechnych w 2027 roku. Kandydatem na wiceprezydenta w jego zespole został Leonel Rodríguez Samayoa, były radny miejski Mixco. Informuje o tym The Rio Times.

Nominacja przez Creo

Creo to skrócona nazwa partii Compromiso, Renovación y Orden. Na zgromadzeniu ogłosiła ona również kandydatów do Kongresu z listy ogólnokrajowej oraz do Parlamentu Środkowoamerykańskiego.

Bran rządzi Mixco, dużym miastem położonym w pobliżu miasta Gwatemala, od około dziesięciu lat. Będzie to jego pierwszy udział w wyścigu prezydenckim. Według publikacji musi on opuścić stanowisko burmistrza, aby wziąć udział w wyborach.

Rejestracja i kalendarz wyborczy

Kandydatura Brana musi jeszcze zostać zarejestrowana przez Najwyższy Trybunał Wyborczy Gwatemali. Liczy on na rejestrację w styczniu 2027 roku. Aby wziąć udział w wyborach, kandydaci muszą posiadać zaświadczenie od Generalnego Kontrolera Rachunków, państwowego organu audytowego.

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Wstępny kalendarz organu wyborczego przewiduje oficjalne ogłoszenie wyborów 22 stycznia 2027 roku oraz rozpoczęcie kampanii 29 marca. Pierwsza tura jest wstępnie wyznaczona na 27 czerwca, a ewentualna druga na 22 sierpnia 2027 roku. Ostateczne zatwierdzenie dat zależy od formalnego dekretu.

Obietnice kandydata

W swojej kampanii Bran wskazał drogi i bezpieczeństwo jako priorytety. Obiecał zaangażować całą armię do patrolowania ulic i przeciwdziałać strukturom przestępczym, które szkodzą małym przedsiębiorstwom. Bran oświadczył również, że zamierza zwrócić się do prezydenta Salwadoru Nayiba Bukele o pomoc w wysłaniu najgroźniejszych przestępców z Gwatemali do więzienia o najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

Zwycięzca wyborów ma zastąpić prezydenta Bernardo Arévalo, którego kadencja wygasa w styczniu 2028 roku.

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