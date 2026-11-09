Гватемальская партия Creo на национальном собрании в столице страны выдвинула мэра города Миско Нето Брана своим кандидатом в президенты на всеобщих выборах 2027 года. Кандидатом на пост вице-президента в его команде стал Леонель Родригес Самайоа, бывший муниципальный советник Миско. Об этом сообщает The Rio Times.

Выдвижение от Creo

Creo — сокращенное название партии Compromiso, Renovación y Orden. На собрании она также объявила кандидатов в Конгресс по общенациональному списку и в Центральноамериканский парламент.

Бран руководит Миско, крупным городом рядом с городом Гватемала, около десяти лет. Это будет его первое участие в президентской гонке. По данным издания, он должен покинуть должность мэра для участия в выборах.

Регистрация и календарь выборов

Кандидатура Брана еще должна быть зарегистрирована Верховным избирательным трибуналом Гватемалы. Он рассчитывает на регистрацию в январе 2027 года. Для участия в выборах кандидаты должны иметь справку от Генерального контролера счетов — государственного органа аудита.

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Предварительный календарь избирательного органа предусматривает официальное объявление выборов 22 января 2027 года и начало кампании 29 марта. Первый тур предварительно назначен на 27 июня, а возможный второй — на 22 августа 2027 года. Окончательное утверждение дат зависит от формального указа.

Обещания кандидата

В своей кампании Бран назвал приоритетами дороги и безопасность. Он пообещал задействовать всю армию для патрулирования улиц и противодействовать преступным структурам, которые вредят малому бизнесу. Бран также заявил о намерении обратиться к президенту Сальвадора Найибу Букеле за помощью в отправке самых опасных преступников Гватемалы в тюрьму максимального уровня безопасности.

Победитель выборов должен сменить президента Бернардо Аревало, чей срок истекает в январе 2028 года.

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