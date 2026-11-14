研究人员测试了一种面向肠易激综合征（IBS）患者的特殊膳食纤维混合物。据ScienceDaily报道，ur gut®补充剂改善了肠道健康，且未加重腹痛、腹胀、腹泻或便秘。

补充剂成分

该混合物含有抗性淀粉和洋车前子壳。科学家认为，洋车前子可能减缓肠道细菌对抗性淀粉的分解。这可使更多淀粉在发酵开始前到达结肠更深处，并可能促进形成对肠道有益的化合物。

可发酵膳食纤维可能给IBS患者带来困难，因为细菌发酵能够增加气体产生和不适感。研究参与者遵循低FODMAP饮食——其中涉及某些易被肠道细菌发酵的碳水化合物。这种饮食可能缓解症状，但限制这些食物也可能减少有益细菌的数量和膳食纤维摄入量。

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微生物群变化

在干预期间，研究人员在相对较短的时间内记录到肠道微生物群组成发生显著变化。参与者还报告称，与肠道状况相关的焦虑有所减轻。作者指出，需要进一步研究以确定这些变化更广泛的影响。

研究结果发表于《European Journal of Nutrition》。该研究采用随机、双盲、对照设计，涉及遵循低FODMAP饮食的IBS患者。

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