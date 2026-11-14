Naukowcy przetestowali specjalną mieszankę błonnika pokarmowego dla osób z zespołem jelita drażliwego (IBS). Według ScienceDaily, suplement ur gut® poprawił zdrowie jelit, nie nasilając bólu brzucha, wzdęć, biegunki ani zaparć.

Skład suplementu

Mieszanka zawiera skrobię oporną i łuskę babki płesznik. Zdaniem naukowców babka płesznik może spowalniać rozkład skrobi opornej przez bakterie jelitowe. Dzięki temu większa ilość skrobi może dotrzeć do głębszych odcinków jelita grubego przed rozpoczęciem fermentacji i może sprzyjać wytwarzaniu związków korzystnych dla jelit.

Fermentujące włókna pokarmowe mogą powodować trudności u osób z IBS, ponieważ fermentacja bakteryjna może zwiększać wytwarzanie gazów i dyskomfort. Uczestnicy badania stosowali dietę o niskiej zawartości FODMAP — określonych węglowodanów łatwo fermentowanych przez bakterie jelitowe. Taka dieta może łagodzić objawy, jednak ograniczanie tych produktów może jednocześnie zmniejszać liczbę korzystnych bakterii i spożycie błonnika.

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Zmiany mikrobioty

Podczas interwencji badacze odnotowali istotne zmiany w składzie mikrobioty jelitowej w stosunkowo krótkim czasie. Uczestnicy zgłosili również zmniejszenie lęku związanego ze stanem jelit. Autorzy zaznaczyli, że potrzebne są dalsze badania, aby ustalić szersze konsekwencje tych zmian.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie European Journal of Nutrition. Badanie miało randomizowany, podwójnie ślepy, kontrolowany projekt i dotyczyło pacjentów z IBS stosujących dietę niską w FODMAP.

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