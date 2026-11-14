Исследователи протестировали специальную смесь пищевых волокон для людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК). По данным ScienceDaily, добавка ur gut® улучшила здоровье кишечника, не усиливая боль в животе, вздутие, диарею или запор.

Состав добавки

Смесь содержит резистентный крахмал и шелуху псиллиума. По мнению ученых, псиллиум может замедлять расщепление резистентного крахмала кишечными бактериями. Это позволяет большему количеству крахмала достигать более глубоких отделов толстой кишки до начала ферментации и может способствовать образованию соединений, полезных для кишечника.

Ферментируемые пищевые волокна могут вызывать трудности у людей с СРК, поскольку бактериальная ферментация способна увеличивать образование газов и дискомфорт. Участники исследования придерживались диеты с низким содержанием FODMAP — определенных углеводов, которые легко ферментируются кишечными бактериями. Такая диета может облегчать симптомы, однако ограничение этих продуктов одновременно способно уменьшать количество полезных бактерий и поступление клетчатки.

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Изменения микробиоты

Во время вмешательства исследователи зафиксировали существенные изменения в составе кишечной микробиоты за относительно короткий период. Участники также сообщили о снижении тревожности, связанной с состоянием кишечника. Авторы отметили, что для установления более широких последствий этих изменений необходимы дальнейшие исследования.

Результаты опубликовали в журнале European Journal of Nutrition. Исследование имело рандомизированный двойной слепой контролируемый дизайн и касалось пациентов с СРК, придерживавшихся низко-FODMAP диеты.

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