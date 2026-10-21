海鸟和本地植被能够提高印度洋和太平洋低洼环礁岛屿应对海平面上升的韧性。这是对塞舌尔、查戈斯群岛以及法属波利尼西亚泰蒂亚罗阿环礁28座岛屿开展研究的作者得出的结论，Mongabay报道。

科学家分析了海鸟鸟粪中的养分如何在陆地和海洋生态系统之间转移。他们评估了这些养分对珊瑚礁堆积、沉积物形成和土壤稳定的影响。研究结果发表在《Science Advances》期刊上。

珊瑚礁更快生长

珊瑚、钙质藻类和其他生物构成珊瑚礁的碳酸盐结构，保护岛屿免受波浪能量的冲击。鹦嘴鱼和其他生物将这种结构转化为沉积物，岛屿由此形成并得以维持，而植被则通过根系将其固定。

研究人员表示，在没有老鼠、且保留大量海鸟种群的岛屿附近，碳酸盐珊瑚礁的生长速度比老鼠栖居的岛屿附近快1.5至1.8倍。作者指出，在升温控制在2摄氏度以内的情况下，这样的珊瑚礁堆积速度可能与预计到2100年的海平面上升相匹配。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

鸟粪中的养分还提高了珊瑚和钙质藻类的生产力，并增加了可利用沉积物的数量。在无鼠且鸟类数量众多的岛屿上，这类沉积物比有老鼠的岛屿多2.3至2.8倍。

老鼠和本地植被的作用

在航海者引入老鼠的岛屿上，海鸟几乎消失了。在没有这些入侵性捕食者的岛屿上，鸟类筑巢并将营养物质从开阔海洋带到陆地，从而为土壤施肥。

研究人员还将本地植被与椰子树进行了比较；在许多环礁上，椰子树已取代天然森林。当本地植物占比超过75%时，土壤中细根的总长度增加了4.6倍。这类根系能结合沉积物，并有助于保护岛屿免受侵蚀和风暴影响。

作者认为，通过清除入侵性捕食者和种植本地植被来修复环礁，可能增强其应对海平面上升的韧性。对于人口稀少或无人居住的岛屿而言，这尤其可能成为昂贵工程防护设施的替代方案。

关注我们在