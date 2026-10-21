Морские птицы и местная растительность могут повышать устойчивость низменных островов-атоллов Индийского и Тихого океанов к повышению уровня моря. К такому выводу пришли авторы исследования, охватившего 28 островов на Сейшелах, в архипелаге Чагос и на атолле Тетиароа во Французской Полинезии, сообщает Mongabay.

Ученые проанализировали, как питательные вещества из гуано морских птиц перемещаются между наземными и морскими экосистемами. Они оценили их влияние на наращивание кораллового рифа, образование осадка и стабилизацию почвы. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.

Более быстрый рост рифов

Кораллы, известковые водоросли и другие организмы формируют карбонатную структуру рифов, которая защищает острова от энергии волн. Рыбы-попугаи и другие организмы превращают эту структуру в осадок, из которого формируются и поддерживаются острова, а растительность удерживает его корнями.

По данным исследователей, карбонатные рифы вблизи островов без крыс, где сохранились многочисленные популяции морских птиц, росли в 1,5–1,8 раза быстрее, чем вблизи островов, заселенных крысами. Авторы отмечают, что при потеплении в пределах 2 градусов Цельсия такие темпы наращивания рифов могут соответствовать прогнозируемому повышению уровня моря к 2100 году.

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Питательные вещества из гуано также повышали продуктивность кораллов и известковых водорослей и увеличивали объем доступного осадка. На островах без крыс и с большим количеством птиц его было в 2,3–2,8 раза больше, чем на островах с крысами.

Роль крыс и местной растительности

На островах, куда мореплаватели завезли крыс, морские птицы почти исчезли. На островах без этих инвазивных хищников птицы гнездятся и переносят питательные вещества из открытого океана на сушу, удобряя почвы.

Исследователи также сравнили местную растительность с кокосовыми пальмами, которые на многих атоллах заменили естественные леса. Если доля местных растений превышала 75%, суммарная длина тонких корней в почве была в 4,6 раза больше. Такие корневые системы связывают осадок и помогают защищать острова от эрозии и штормов.

Авторы считают, что восстановление атоллов путем удаления инвазивных хищников и высадки местной растительности может усилить их устойчивость к повышению уровня моря. Особенно это может стать альтернативой дорогостоящим инженерным защитным сооружениям на малонаселенных или необитаемых островах.

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