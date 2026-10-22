据当地媒体报道，2025年在尼日尔遭绑架的奥地利和瑞士公民已获释。获释后，两名女子被飞机送往利比亚东部的班加西，德国之声报道称，消息援引利比亚媒体。

2025年的绑架事件

奥地利当局确认，该国公民为伊娃·G。她70多岁。这名女子于2025年1月在尼日尔中部的沙漠城市阿加德兹被绑架。媒体称为克劳迪娅·阿布特的瑞士公民于2025年4月被绑架。据报道，她69岁。

目前尚不清楚究竟是哪个组织扣押了这些女子，也不清楚其提出了什么要求。在利比亚电视台al-Masar TV发布的视频中，两名女子看起来身体十分疲惫。德国之声指出，无法独立核实这段视频。

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有关行动的报道

在视频中，两名女子都感谢利比亚武装部队副总司令哈利法·哈夫塔尔及其儿子萨达姆促成她们获释。据媒体报道，哈夫塔尔领导了释放行动。伊娃·G表示，她被扣为人质一年零九个月；阿布特则表示，她很高兴再次获得自由。

尼日尔和利比亚在撒哈拉地区拥有一条漫长的共同边界。在利比亚，获联合国承认的总理阿卜杜勒哈米德·德贝巴政府与该国东部由哈夫塔尔支持的对手争夺权力。

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