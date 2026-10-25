迪拜签署30亿迪拉姆排水合同——《国家报》

在阿拉伯联合酋长国迪拜，市政部门签署了四份总价值30亿迪拉姆的合同，用于扩建雨水排放网络。这些工程是总价值300亿迪拉姆的Tasreef计划第三阶段的一部分，《国家报》报道。

新的主干管线

该项目包括建设和延长100公里的主干排水管线，管径最大可达3米。工程将覆盖该市约100平方公里的住宅、商业、工业和旅游区域。

具体而言，网络将扩展至朱美拉、乌姆苏盖姆、阿尔萨法、阿尔马纳拉、阿尔库兹、阿尔巴沙、阿尔瓦斯尔、扎比尔、阿尔巴达、阿尔萨特瓦和阿尔马尔穆姆。

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持续至2033年的计划

Tasreef计划于2024年启动，此前该年4月的空前降雨引发了大范围内涝。迪拜当局计划到2033年将雨水排放系统的能力提高700%。

按计划，项目完成后，该系统每天将能够排放超过2000万立方米的水，并应满足迪拜未来100年的需求。2025年6月，市政部门完成了位于纳德阿尔谢巴、价值2.77亿迪拉姆的污水和雨水管网建设；2026年4月，还完成了阿尔库兹创意区的排水网络。

本周，市政部门还宣布，将在战略地点建设10个人工临时湖泊，用于收集雨水径流，以在强降雨期间减轻主排水网络的负荷。

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