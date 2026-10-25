Дубай уклав контракти на 3 млрд дирхамів для дренажу — The National

У Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, муніципалітет уклав чотири контракти загальною вартістю 3 млрд дирхамів на розширення мережі відведення дощових вод. Роботи є частиною третьої фази програми Tasreef загальною вартістю 30 млрд дирхамів, повідомляє The National.

Нові магістральні лінії

Проєкт передбачає будівництво та подовження 100 кілометрів магістральних дренажних ліній діаметром до трьох метрів. Роботи охоплять близько 100 квадратних кілометрів житлових, комерційних, промислових і туристичних районів міста.

Зокрема, мережу розширюватимуть у Джумейрі, Умм-Сукеймі, Аль-Сафа, Аль-Манарі, Аль-Кузі, Аль-Барші, Аль-Васлі, Забілі, Аль-Бадаа, Аль-Сатві та Аль-Мармумі.

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Програма до 2033 року

Програму Tasreef запустили у 2024 році після масштабних підтоплень, спричинених безпрецедентними опадами у квітні того року. Влада Дубая планує до 2033 року збільшити пропускну здатність системи відведення дощової води на 700%.

Після завершення програми система, за планом, зможе відводити понад 20 млн кубометрів води щодня та має забезпечити потреби Дубая на наступні 100 років. У червні 2025 року муніципалітет завершив будівництво каналізаційної та зливової мережі в районі Над-Аль-Шеба вартістю 277 млн дирхамів, а у квітні 2026 року також завершив дренажну мережу в креативній зоні Аль-Куз.

Цього тижня муніципалітет також оголосив про підготовку 10 тимчасових озер для збору дощового стоку в стратегічних локаціях, щоб зменшити навантаження на основні дренажні мережі під час сильних опадів.

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