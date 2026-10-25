W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich gmina zawarła cztery kontrakty o łącznej wartości 3 mld dirhamów na rozbudowę sieci odprowadzania wód opadowych. Prace są częścią trzeciej fazy programu Tasreef o łącznej wartości 30 mld dirhamów, informuje The National.

Nowe główne linie

Projekt obejmuje budowę i przedłużenie 100 kilometrów głównych linii drenażowych o średnicy do trzech metrów. Prace obejmą około 100 kilometrów kwadratowych mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowych i turystycznych obszarów miasta.

W szczególności sieć będzie rozbudowywana w Jumeirah, Umm Suqeim, Al Safa, Al Manara, Al Quoz, Al Barsha, Al Wasl, Zabeel, Al Badaa, Al Satwa i Al Marmoom.

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Program do 2033 roku

Program Tasreef uruchomiono w 2024 roku po rozległych podtopieniach spowodowanych bezprecedensowymi opadami w kwietniu tego roku. Władze Dubaju planują do 2033 roku zwiększyć przepustowość systemu odprowadzania wód opadowych o 700%.

Po zakończeniu programu system ma być zdolny do odprowadzania ponad 20 mln metrów sześciennych wody dziennie i ma zaspokajać potrzeby Dubaju przez kolejne 100 lat. W czerwcu 2025 roku gmina zakończyła budowę sieci kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie Nad Al Sheba o wartości 277 mln dirhamów, a w kwietniu 2026 roku ukończyła również sieć drenażową w strefie kreatywnej Al Quoz.

W tym tygodniu gmina ogłosiła również przygotowanie 10 tymczasowych jezior do zbierania spływu wód opadowych w strategicznych lokalizacjach, aby zmniejszyć obciążenie głównych sieci drenażowych podczas intensywnych opadów.

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