В Дубае, Объединённые Арабские Эмираты, муниципалитет заключил четыре контракта общей стоимостью 3 млрд дирхамов на расширение сети отвода дождевых вод. Работы являются частью третьей фазы программы Tasreef общей стоимостью 30 млрд дирхамов, сообщает The National.

Новые магистральные линии

Проект предусматривает строительство и продление 100 километров магистральных дренажных линий диаметром до трёх метров. Работы охватят около 100 квадратных километров жилых, коммерческих, промышленных и туристических районов города.

В частности, сеть будут расширять в Джумейре, Умм-Сукейме, Аль-Сафе, Аль-Манаре, Аль-Кузе, Аль-Барше, Аль-Васле, Забиле, Аль-Бадаа, Аль-Сатве и Аль-Мармуме.

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Программа до 2033 года

Программу Tasreef запустили в 2024 году после масштабных подтоплений, вызванных беспрецедентными осадками в апреле того года. Власти Дубая планируют к 2033 году увеличить пропускную способность системы отвода дождевой воды на 700%.

После завершения программы система, согласно плану, сможет отводить более 20 млн кубометров воды ежедневно и должна обеспечить потребности Дубая на следующие 100 лет. В июне 2025 года муниципалитет завершил строительство канализационной и ливневой сети в районе Над-Аль-Шеба стоимостью 277 млн дирхамов, а в апреле 2026 года также завершил дренажную сеть в креативной зоне Аль-Куз.

На этой неделе муниципалитет также объявил о подготовке 10 временных озёр для сбора дождевого стока в стратегических локациях, чтобы снизить нагрузку на основные дренажные сети во время сильных осадков.

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