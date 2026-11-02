В австралийской Аделаиде со склада детской благотворительной организации Puddle Jumpers украли пожертвования, предназначенные для уязвимых семей в качестве рождественских подарков. Стоимость украденных вещей организация оценила примерно в 23 тысячи долларов, сообщает ABC News.

Игрушки и 78 пар обуви

По данным Puddle Jumpers, из временного складского помещения в Бромптоне исчезли игрушки, отложенные для рождественских подарков, а также 78 пар обуви, среди которых были новые кроссовки Nike. Основательница и генеральный директор организации Мелани Тейт заявила, что потеря больше денежной оценки вещей, поскольку дети и семьи, для которых готовилась помощь, могут её не получить.

Организация помогает, в частности, детям, живущим в автомобилях, семьям, которым не хватает еды, и детям в системе внесемейной опеки. По словам Тейт, владельцы складского помещения сообщили ей о краже в пятницу. После просмотра записей камер она предположила, что злоумышленники могли приходить на объект три или четыре раза в течение недели. Позднее сотрудники также обнаружили, что за выходные со склада исчезли дополнительные вещи.

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Полиция расследует проникновение

Полиция штата Южная Австралия подтвердила, что расследует проникновение в помещение в Бромптоне, которое, по её данным, произошло в ранние часы 28 октября.

В сентябре пожар существенно повредил благотворительный магазин Puddle Jumpers на Порт-роуд в районе Хиндмарш. Полиция считает возгорание подозрительным и продолжает расследование. Тейт сообщила, что организация рассматривает варианты нового помещения.

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