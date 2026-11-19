埃及启动了Shams El-Senaa，即Industry Sun计划，该计划将在约7000家工业企业安装总容量为1吉瓦的太阳能发电站。该倡议旨在降低工厂的电力成本并减少天然气消费，据OilPrice报道。

11月初，埃及总理穆斯塔法·马德布利与电力和可再生能源部长马哈茂德·埃斯马特讨论了该计划的实施机制。随后，该项目计划扩展至政府建筑和其他设施。与此同时，该国正在筹备一项单独的全国性计划，在国家建筑物屋顶安装太阳能系统。

降低工业成本

马德布利表示，该计划将实现能源来源多元化、降低生产成本、提升工业竞争力，并推动太阳能设备制造本地化。他还强调，需要定期对面板、变压器、连接系统和控制设备进行技术维护，并对人员开展专业培训。

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部长马哈茂德·埃斯马特表示，这项倡议将提高生产效率和企业的出口竞争力。预计可再生能源领域本地组件的占比也将提高，相关产业链将得到加强。

可再生能源发展目标

埃及的目标是到2030年让42%的电力来自可再生能源，到2040年达到60%至65%。目前，该国约87%的发电由化石燃料提供，主要是天然气和石油。可再生能源占比约为13%：其中6%来自水电，另外7%来自风电和太阳能发电。

根据报道援引的预测，埃及的太阳能装机容量到2035年可能从约2.9吉瓦增长至34.3吉瓦。届时，该国可再生能源总装机容量可能接近49.7吉瓦。大型太阳能项目还包括本班太阳能园区以及位于该国南部的Obelisk Solar Power Project，其容量约为1.1吉瓦。

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