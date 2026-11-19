Египет запустил программу Shams El-Senaa, или Industry Sun, которая предусматривает установку солнечных электростанций суммарной мощностью 1 ГВт примерно на 7 тысячах промышленных предприятий. Инициатива должна сократить расходы фабрик на электроэнергию и уменьшить потребление природного газа, сообщает OilPrice.

В начале ноября премьер-министр Египта Мостафа Мадбули обсудил механизмы реализации программы с министром электроэнергетики и возобновляемой энергетики Махмудом Эсматом. Впоследствии проект планируют распространить на правительственные здания и другие объекты. Параллельно страна готовит отдельную общенациональную программу установки солнечных систем на крышах государственных сооружений.

Снижение затрат промышленности

По словам Мадбули, программа должна диверсифицировать источники энергии, снизить производственные затраты, повысить конкурентоспособность промышленности и содействовать локализации производства солнечного оборудования. Он также подчеркнул необходимость регулярного технического обслуживания панелей, трансформаторов, систем подключения и оборудования управления, а также специализированной подготовки персонала.

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Министр Махмуд Эсмат заявил, что инициатива должна повысить эффективность производства и экспортную конкурентоспособность предприятий. Ожидаются также увеличение доли местных компонентов в секторе возобновляемой энергетики и укрепление связанных промышленных цепочек.

Цели развития возобновляемой энергетики

Египет стремится получать 42% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году и от 60% до 65% — к 2040 году. В настоящее время около 87% генерации в стране обеспечивают ископаемые виды топлива, прежде всего природный газ и нефть. Доля возобновляемых источников составляет примерно 13%: 6% приходится на гидроэнергетику, еще 7% — на ветровую и солнечную генерацию.

Солнечные мощности Египта, согласно приведенным в материале прогнозам, могут вырасти с примерно 2,9 ГВт до 34,3 ГВт к 2035 году. Общая мощность возобновляемой энергетики страны тогда может приблизиться к 49,7 ГВт. Среди крупных солнечных инициатив также названы парк Бенбан и проект Obelisk Solar Power Project на юге страны, мощность которого составляет около 1,1 ГВт.

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