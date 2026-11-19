Egipt uruchomił program Shams El-Senaa, czyli Industry Sun, który przewiduje instalację elektrowni słonecznych o łącznej mocy 1 GW w około 7 tysiącach przedsiębiorstw przemysłowych. Inicjatywa ma obniżyć koszty energii elektrycznej dla fabryk i zmniejszyć zużycie gazu ziemnego, poinformował OilPrice.

Na początku listopada premier Egiptu Mostafa Madbouly omówił mechanizmy realizacji programu z ministrem energii elektrycznej i energii odnawialnej Mahmoudem Esmatem. Następnie projekt ma zostać rozszerzony na budynki rządowe i inne obiekty. Równolegle kraj przygotowuje odrębny ogólnokrajowy program instalacji systemów solarnych na dachach budynków państwowych.

Obniżenie kosztów przemysłu

Według Madbouly’ego program ma zdywersyfikować źródła energii, obniżyć koszty produkcji, zwiększyć konkurencyjność przemysłu oraz sprzyjać lokalizacji produkcji sprzętu solarnego. Podkreślił on także potrzebę regularnej konserwacji technicznej paneli, transformatorów, systemów przyłączeniowych i urządzeń sterujących, a także specjalistycznego szkolenia personelu.

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Minister Mahmoud Esmat oświadczył, że inicjatywa ma zwiększyć efektywność produkcji i konkurencyjność eksportową przedsiębiorstw. Oczekuje się także wzrostu udziału lokalnych komponentów w sektorze energii odnawialnej oraz wzmocnienia powiązanych łańcuchów przemysłowych.

Cele rozwoju energii odnawialnej

Egipt dąży do uzyskiwania 42% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku oraz od 60% do 65% do 2040 roku. Obecnie około 87% produkcji energii w kraju zapewniają paliwa kopalne, przede wszystkim gaz ziemny i ropa naftowa. Udział źródeł odnawialnych wynosi około 13%: 6% przypada na hydroenergetykę, a kolejne 7% na energetykę wiatrową i słoneczną.

Moce słoneczne Egiptu, według prognoz przytoczonych w materiale, mogą wzrosnąć z około 2,9 GW do 34,3 GW do 2035 roku. Łączna moc odnawialnych źródeł energii w kraju może wówczas zbliżyć się do 49,7 GW. Wśród dużych inicjatyw solarnych wymieniono również park Benban i projekt Obelisk Solar Power Project na południu kraju, którego moc wynosi około 1,1 GW.

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