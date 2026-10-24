艾森科特称将力争在选举中击败内塔尼亚胡——《印度教徒报》

在以色列，中间派“亚沙尔党”领导人加迪·艾森科特表示，他希望在选举中击败总理本雅明·内塔尼亚胡，并结束其政治生涯。他还承诺结束旷日持久的战争，并剥夺哈马斯在加沙地带的权力，《印度教徒报》报道。

以色列议会选举定于2026年10月27日举行。根据多项民调，艾森科特于2025年9月创立的亚沙尔党可能赢得议会120个席位中的20席，并超过内塔尼亚胡的利库德集团。

关于加沙和约旦河西岸的计划

艾森科特表示，如果上台执政，他打算在18个月内结束哈马斯在加沙的统治。为此，他不排除以“实力地位”实施美国总统唐纳德·特朗普的停火计划，或开展旨在摧毁该组织军事派别的行动。

与此同时，这名政治人物与内塔尼亚胡一样，反对建立巴勒斯坦国。他承诺打击约旦河西岸的“犹太恐怖分子”，并阻止吞并巴勒斯坦领土的行动。

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军事生涯与组建联盟

66岁的艾森科特在以色列国防军服役41年，并于2015年至2019年担任总参谋长。2022年8月，他加入本尼·甘茨的国家团结党；在2023年10月7日哈马斯发动袭击后不到一周，他进入内塔尼亚胡的战时内阁。

2024年6月，艾森科特退出战时内阁，指责政府首脑缺乏明确战略。在竞选期间，他还指责内塔尼亚胡发动无休止的战争、削弱国际社会对以色列的支持、威胁民主，并拒绝为安全失误承担责任；他认为这些失误导致了哈马斯的袭击。艾森科特承诺成立委员会调查这些失误。

尽管民调结果如此，艾森科特仍需要获得多数议会议员的支持才能组建政府。预计两个政治阵营都无法获得明确多数，而亚沙尔党领导人尚未表现出愿意将阿拉伯政党纳入未来联盟的意愿。

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