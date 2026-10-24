W Izraelu lider centrowej partii Jaszar, Gadi Eizenkot, oświadczył, że dąży do pokonania premiera Binjamina Netanjahu w wyborach i zakończenia jego kariery politycznej. Obiecuje również zakończyć przedłużające się wojny i pozbawić Hamas władzy w Strefie Gazy, informuje The Hindu.

Wybory parlamentarne w Izraelu zaplanowano na 27 października 2026 roku. Według kilku sondaży partia Jaszar, którą Eizenkot założył we wrześniu 2025 roku, może zdobyć 20 ze 120 miejsc w Knesecie i wyprzedzić partię Likud Netanjahu.

Plany dotyczące Gazy i Zachodniego Brzegu

Eizenkot oświadczył, że w razie dojścia do władzy zamierza zakończyć rządy Hamasu w Gazie w ciągu 18 miesięcy. W tym celu dopuszcza realizację planu zawieszenia broni prezydenta USA Donalda Trumpa „z pozycji siły” lub przeprowadzenie operacji mających na celu zniszczenie wojskowego skrzydła ugrupowania.

Jednocześnie polityk, podobnie jak Netanjahu, sprzeciwia się utworzeniu państwa palestyńskiego. Obiecał walczyć z „żydowskimi terrorystami” na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz powstrzymać wysiłki na rzecz aneksji terytorium palestyńskiego.

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Kariera wojskowa i tworzenie koalicji

66-letni Eizenkot służył w Siłach Obronnych Izraela przez 41 lat i był szefem Sztabu Generalnego w latach 2015–2019. W sierpniu 2022 roku dołączył do partii Jedność Narodowa Benny'ego Ganca, a niespełna tydzień po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku wszedł do gabinetu wojennego Netanjahu.

W czerwcu 2024 roku Eizenkot opuścił gabinet wojenny, oskarżając szefa rządu o brak jasnej strategii. W trakcie kampanii oskarża również Netanjahu o prowadzenie niekończących się wojen, osłabianie międzynarodowego wsparcia dla Izraela, zagrażanie demokracji oraz odmowę wzięcia odpowiedzialności za porażki w dziedzinie bezpieczeństwa, które, w jego ocenie, doprowadziły do ataku Hamasu. Eizenkot obiecuje powołać komisję do zbadania tych porażek.

Pomimo wyników sondaży Eizenkot potrzebuje poparcia większości deputowanych Knesetu, aby utworzyć rząd. Prognozuje się, że oba bloki polityczne nie uzyskają wyraźnej większości, a lider Jaszar nie wykazywał gotowości do włączenia partii arabskich do przyszłej koalicji.

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