欧盟委员会批准在连接英国福克斯通与法国加来之间的英法海底隧道，为汽车乘客测试新的护照和生物识别检查系统。司机和乘客无需下车即可采集指纹和面部图像，《卫报》报道。

无需下车的检查

英法海底隧道运营商Getlink已在两个站点配备120个专用自助亭。每辆汽车都可驶至单独的检查点，那里设有两个位置，用于扫描护照、采集指纹和记录面部图像。

自助亭上方将安装由警方监控的“鹰眼”系统摄像头。类似技术已在罗马和巴黎的机场用于监督指纹采集和面部拍摄。该系统将类似机场的电子闸门，即并非每个检查点都有警察值守。

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为期两年的测试

Getlink首席执行官扬·莱里什表示，测试将持续两年，公司希望在成功后将该系统永久化。未来几周，他计划向英国和法国当局提交一份40页的提案，将英法海底隧道改造成利用新技术以及美国和新加坡经验测试“智能边境”的场所。

新的检查与欧盟出入境系统EES有关。该系统要求第三国公民，包括英国护照持有人，在进入和离开申根区时采集指纹和面部照片。该系统原定于9月9日前在欧盟投入运行，但27个成员国中有9个国家，包括法国，因技术困难尚未全面部署该系统。莱里什指出，自助亭已准备好投入使用，但其与法国系统的连接尚未正常运行，因此实施检查的日期尚不清楚。

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