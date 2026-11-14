Komisja Europejska zatwierdziła test nowego systemu kontroli paszportowej i biometrycznej dla pasażerów samochodów w Eurotunelu między Folkestone w Wielkiej Brytanii a Calais we Francji. Kierowcy i pasażerowie nie będą musieli wysiadać z aut, aby oddać odciski palców i umożliwić zarejestrowanie wizerunku twarzy, podaje The Guardian.

Kontrola bez wysiadania z samochodu

Właściciel Eurotunelu, Getlink, wyposażył oba terminale w 120 specjalnych kiosków. Każdy samochód będzie mógł podjechać do osobnego stanowiska, gdzie przewidziano dwa miejsca do skanowania paszportów, pobierania odcisków palców i rejestrowania wizerunku twarzy.

Nad kioskami będą działać kamery systemu „orlego oka”, które będzie monitorować policja. Podobna technologia jest już wykorzystywana na lotniskach w Rzymie i Paryżu do nadzoru podczas pobierania odcisków palców i fotografowania twarzy. System ma przypominać lotniskowe elektroniczne bramki, przy których policjant nie stoi przy każdym punkcie kontroli.

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Dwuletni test

Dyrektor generalny Getlink Yann Leriche oświadczył, że test potrwa dwa lata, a firma liczy na stałe wdrożenie systemu w przypadku powodzenia. W najbliższych tygodniach planuje przedstawić władzom brytyjskim i francuskim 40-stronicową propozycję przekształcenia Eurotunelu w miejsce testowania „inteligentnej granicy” z wykorzystaniem nowych technologii oraz doświadczeń Stanów Zjednoczonych i Singapuru.

Nowa kontrola jest związana z unijnym systemem wjazdu/wyjazdu EES, który przewiduje pobieranie odcisków palców i zdjęć twarzy od obywateli państw trzecich, w tym posiadaczy brytyjskich paszportów, podczas wjazdu do strefy Schengen i wyjazdu z niej. System miał zacząć działać w UE do 9 września, jednak dziewięć z 27 państw członkowskich, w tym Francja, nie wdrożyło go jeszcze w pełni z powodu trudności technicznych. Leriche zaznaczył, że kioski są gotowe do pracy, ale ich połączenie z francuskim systemem jeszcze nie działa, dlatego data wprowadzenia kontroli nie jest znana.

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