Еврокомиссия одобрила испытание новой системы паспортного и биометрического контроля для пассажиров автомобилей в Евротуннеле между Фолкстоном в Великобритании и Кале во Франции. Водителям и пассажирам не придется выходить из машин для сдачи отпечатков пальцев и фиксации изображения лица, сообщает The Guardian.

Контроль без выхода из автомобиля

Владелец Евротуннеля Getlink оборудовал оба терминала 120 специальными киосками. Каждый автомобиль сможет подъехать к отдельному пункту, где предусмотрены два места для считывания паспортов, получения отпечатков пальцев и фиксации изображения лица.

Над киосками будут работать камеры системы «орлиный глаз», за которыми будет следить полиция. Подобная технология уже используется в аэропортах Рима и Парижа для наблюдения во время снятия отпечатков пальцев и фотографирования лица. Система должна напоминать аэропортовые электронные ворота, возле которых полицейский не стоит у каждого пункта проверки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Двухлетнее испытание

Генеральный директор Getlink Янн Лериш заявил, что испытание продлится два года, а компания рассчитывает сделать систему постоянной в случае успеха. В ближайшие недели он планирует представить британским и французским властям 40-страничное предложение по превращению Евротуннеля в площадку для тестирования «умной границы» с использованием новых технологий и опыта США и Сингапура.

Новый контроль связан с системой въезда-выезда ЕС EES, которая предусматривает сдачу отпечатков пальцев и фото лица гражданами третьих стран, в том числе владельцами британских паспортов, при въезде в Шенгенскую зону и выезде из нее. Система должна была заработать в ЕС до 9 сентября, однако девять из 27 стран-членов, среди которых Франция, еще не развернули ее полностью из-за технических трудностей. Лериш отметил, что киоски готовы к работе, но их подключение к французской системе пока не работает, поэтому дата введения контроля неизвестна.

Читай нас в