埃及北部贝赫贝特-哈贾尔村的农民哈立德·沙哈特·哈利勒在自家土地上劳作时，偶然发现了两尊大型雕像的碎片。初步评估认为，这些碎片可能描绘的是法老拉美西斯二世。《耶路撒冷邮报》报道称，消息援引埃及旅游和文物部。

发现文物后，这名农民通知了该部，后者派遣团队前往村庄进行抢救性考古发掘。贝赫贝特-哈贾尔也是一处考古遗址，保存着供奉女神伊西斯的古代神庙遗迹，该神庙被称为伊塞姆。

高1.6米的头部碎片

第一件被发现的碎片是一颗高约1.6米的头部。法老头戴普申特，即上埃及和下埃及的双重王冠。附近还发现了雕像的后部，其铭文包含拉美西斯二世的荷鲁斯名——Hor Ka Nakht Meri Maat，译为“强大的公牛，玛特所钟爱者”。

埃及最高文物委员会秘书长希沙姆·埃尔-莱西表示，头部的尺寸表明，原始雕像可能高约8.5米。

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第二尊雕像及带铭文的花岗岩块

第二件同样与拉美西斯二世有关的雕像碎片高2.4米。其上的法老面部特征保存完好。这尊雕塑没有腿部和底座，传统涅美斯头饰的上部已经缺失。

与这些碎片一同发现的还有一块带有数段象形文字铭文的粉红色花岗岩块。其中包括“内苏-比提”这一头衔，即“上埃及和下埃及之王”，以及“萨·拉”——“拉之子”。

埃及旅游和文物部长谢里夫·法特希向哈利勒及其妻子颁发证书，以表彰他们报告这些发现。他强调了所发现碎片对进一步研究埃及历史的重要性。

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