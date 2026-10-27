据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，在阿根廷，因$LIBRA加密货币崩盘蒙受损失的投资者胡安·帕特里西奥·马尔切托，对终止调查总统哈维尔·米莱、其妹妹兼总统办公厅主任卡里娜·米莱以及另外九人的决定提出上诉。

马尔切托由律师胡安·格拉博伊斯和尼古拉斯·雷查尼克代理，提交了一份40页的申诉。他质疑联邦法官马塞洛·马丁内斯·德乔治和检察官爱德华多·塔亚诺的行为。

结案决定

上周五，马丁内斯·德乔治法官裁定结案，并在该决定生效后将案件移交档案馆。他同意检察官终止针对全部11名涉案人员程序的请求。没有任何一人被传唤以嫌疑人身份作出正式说明。

调查涉及围绕$LIBRA迷因币的欺诈嫌疑和可能的金融违规行为。米莱于2025年2月14日在社交媒体平台X上发布了一则推广该代币的帖子。该代币价值最初大幅飙升，随后崩盘，引发了有关欺骗投资者的指控，以及对总统参与推广该代币的质疑。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

上诉理由

马尔切托称，法官将证据不足等同于不存在犯罪，对现有材料进行了选择性评估，并且没有充分说明终止程序的理由。在被终止程序的人员中，包括与该项目有关联的商人毛里西奥·诺韦利、美国企业家海登·马克·戴维斯，以及国家证券委员会前顾问塞尔希奥·莫拉莱斯。

上诉文件提到，在总统发帖前几分钟，米莱与诺韦利之间曾有电话联系。马尔切托称，诺韦利曾三次致电米莱，并在帖子发布前不久接到米莱打来的一通电话。该文件还指出，在米莱公布购买该代币的代码前数秒，记录到通过74个加密货币钱包进行的87笔交易，金额约为1350万美元。

马尔切托要求核查这些资金的用途，并完成与其他涉案人员相关电子设备的鉴定。他此前被取消以私人检察官身份参与诉讼的资格，联邦法院维持了该决定。阿根廷联邦最高上诉法院目前正在审议其身份，因此该上诉的可受理性尚未确定。

关注我们在